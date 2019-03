Eurovisionist loobunud Ukraina: osaleme järgmisel aastal, kuid ainult siis, kui Venemaa tänavu ei võida 

Neljapäeval antud pressikonverentsil kinnitas rahvusringhääling, et nad osalevad Eurovisionil järgmisel aastal, vahendab Wiwibloggs. Siiski on neil üks tingimus – osaletakse vaid siis, kui Venemaa tänavust võistlust ei võida. Juhul, kui Venemaa võidab, ei kanna Ukraina ka järgmise aasta võistlust üle. Sama juhtus mullu FIFA World Cupiga – kuna see toimus Venemaal, ei kantud seda Ukraina televisioonis üle.

Tänavuse segaduse osas võtab Ukraina ringhääling kogu süü enda peale. Esindamislepingus oli kirjas, et Maruv peaks tühistama oma juba broneeritud kontserdid Venemaal, kuid lauljatar kinnitas, et see ei olnud peamine põhjus loobumiseks. Lähikuudel plaanib Ukraina rahvusringhääling ka selle lepingupunkti üle vaadata. „Oleme tänavusele aastale punkti pannud ja nüüd on meil aega aasta, või isegi kaks, et maha istuda ja mõelda,“ öeldi pressikonverentsil.