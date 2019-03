MAGUSADOPING! Tee ise vastlakukleid - 10 ideed algajast profini 

Vastlakukkel. Tee järgi! Jaan Heinmaa/Toidutare

Tulemas on kena varakevadine nädalavahetus, mil lisaks valimistele võiks kätt harjutada millegi maitsvaga. Miks mitte teha vastlakukleid? Isegi siis, kui sa neid kunagi varem pole teinud - ära heida meelt. Pea meeles - ükski endatehtud asi ei saa kunagi päriselt untsu minna, sest see on sinu hoole ja armastusega valmistatud! Meie valikus on midagi igale tasemele alates keerukamatest martsipani-mandlikuklitest kuni lihtsa, ent maitseka vastlakoogini, kus pirtsaka pärmitainaga üldse jandama ei pea. Vaata retsepte ja nippe SIIT