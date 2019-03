Eesti juurtega tippviiuldaja Kolja Blacher: tähtsaim on viiuli kõla, mitte vanus 

Blacher musitseerib küll 290aastasel Stradivari viiulil, aga seekord on tal Tallinna kontserdiks kaasas hoopis Guarneri viiul. Tegemist on sama klassi meistripilliga, mil vanust vaid paarkümmend aastat vähem. „Guarneril on tumedam heli ning see on ka veidi jõulisem ja isikupärasem kui Stradivari viiul. Nad on emotsionaalselt veidi erinevad pillid,“ selgitab Blacher. Haruldane pill õnnestus tal oma käsutusse saada kaks aastat tagasi sponsori abiga.

Kuigi Antonio Stradivari ja Giuseppe Guarneri ning nende pereliikmete valmistatud viiulitele on omistatud suisa kultuslik tähendus, möönab Blacher, et määrav on ikkagi viiuli kvaliteet. „Muidugi on suurepärane, kui vana viiul on töökorras ja hea kõlaga, aga kui ei ole, eelistaksin pigem mängida uuema viiuliga. Kui ma peaaegu kolmkümmend aastat tagasi viiuldajateed alustasin, mängisingi algul n-ö tavalisel modernsel viiulil, mis oli kaks aastat vana, väga lihtne ja odav.“

DIRIGENDIPULDIS: Kolja Blacher astub Tallinnas üles kahes rollis, solistina ja dirigendina. Viimastel aastatel on just selline lavalolek talle kõige südamelähedasemaks saanud. Enne koostööd Tallinna kammerorkestriga on ta juhatanud veel kaheksat orkestrit. Robin Roots

Blacher on pärit muusikute perekonnast – tema isa oli helilooja Boris Blacher ja ema pianist Gerty Blacher-Herzog. Ta ütleb, et tema pere on kirev segu erinevatest rahvustest. Baltisakslasest isa kaudu ulatuvad viiuldaja juured ka Eestisse. „Ta veetis suure osa oma elust Venemaal ja Berliinis, aga enne sõda ka veidi aega Eestis,“ räägib Blacher.

Märkimisväärne on see, et Boris Blacheri esimene muusikaline teos kandis eestikeelset pealkirja – „Habemeajaja“.„See oli kammerooper, mis on kirjutatud kahele klaverile ja lauljatele. Mäletan lapsepõlvest oma ema seda klaveril mängimas. Isa kuulsaim teos oli aga variatsioonid Paganini teemal suurele orkestrile. Ta kirjutas palju oopereid ja oli 20. sajandi üks enim mängitud heliloojaid.“

Viiuldaja tõdeb lapsepõlve tagasi vaadates, et kuigi muusikutest vanemad püüdsid pere kõiki nelja last muusikaõpingutele suunata, oli tema ainus, kes oma elu muusikaga sidus. Teised katkestasid pilliõpingud juba paari aasta pärast.