Lauri Liiv: "Enam ei taha suvalist lüürikat laval ette kanda, vaid anda lauljana edasi kellegi ilusasti kirja pandud mõtet." 

Mõistagi ei saa välistada, et Lauri enam kunagi ühtegi primitiivset poplugu a la „ma vajan sind, sa vajad mind“ suu sissegi ei võtaks. Muusiku teed on teadagi keerulised. „Ära iial ütle iial – ei või teada, millal tuleb oma sõnu sööma hakata,“ lagistab Lauri laia naeru. „Aga tegelikult on küll nii, et tahaks laulda siiski midagi sellist, mis ennast ka kõnetaks.“