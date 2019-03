Krimi FOTOD | Tartus süttis kortermajas pliidiesine Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 09:36 Jaga:

Põleng Tartus Lõuna päästekeskus

Reede öösel kell 2.12 teatati, et Tartus Kalevi tänaval on kahekorruselises kortermajas suits. Päästjad selgitasid, et ühes korteris oli süttinud pliidiesine ja tuli levinud põranda ja seina vahele.