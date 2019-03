Üllar Jörbergi tuhk puistatakse Viljandimaale 

Lauljaga üle neljakümne aasta abielus olnud Ester Jörbergi (73) sõnul on tema abikaasa tuhk praegu ühes Tartu kirikus hoiul. “Üllar näitas veel enne surma pojale täpse koha Viljandi lossi ja järvede juures, kuhu ta soovis, et tema tuhk tuulde puistataks,” sõnab Ester. “Seda me ka teeme Üllari sünnipäeval, 9. juunil.”