Ülle Suurhans-Pohjanheimo: miks näevad noored naised välja tädid? 

Omaette teemaks on moekunstniku sõnul presidendiballile saabumine. Ülle sõnul on siin palju ilusaid ja stiilseid paare, keda eeskujuks esile tõsta, samas jääb isegi paljudel daamidel “i” peale täpp panemata – mantlite ja kasukate juures on puudu kindad. Ka ei tohiks ükski meeshing Ülle sõnul saabuda vabariigi aastapäeva ballile jopes või näpus kilekott…