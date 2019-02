Youtube keerab kõigi lastevideote kommentaarid kinni 

Youtube põhjendab otsust sellega, et lapsed vajavad nende keskkonnas erilist kaitset. Paljudele lapsevanematele hakkab silma, et lapsjuutuuberite või muude lapsi kujutavate videote all kirjutavad kahtlaseid, et mitte öelda otsesõnu sugestiivseid kommentaare täiskasvanud inimesed. Kui seni noppis Youtube välja vaid need kommentaarid, mille puhul võis kahtlustada pedofiilist autorit, siis edaspidi ei saa lastevideote all enam üldse kommenteerida.