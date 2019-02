KIRIK LASEB KELLA: annetuskultuur hakkab aina enam kahanema 

Pastori kohaselt on keskmine annetuse suurus inimese kohta 50–90 senti, mis on tema hinnangul väga väike summa. "Kas seda on palju või vähe? Üldjoontes arvan, et seda on ikka natukene vähevõitu," ütleb Tammsalu.

Õpetaja avaldab mure ka annetuste hulga üle. "Mul on tunne, et annetuskultuur hakkab aina enam kahanema. Üheks põhjuseks tuuakse seda, et sularaha ei ole kaasas: „Mul on kaart.“ Juhin tähelepanu, et kaardiga maksmise võimalus on kirikus ka olemas – eelmisel aastal laekus sinna üldse kokku 1500 eurot ... Terve aasta jooksul ... Ometi ei ole selle aparaadiga kaardimakseid üldse keeruline teha," sõnab Tammsalu.