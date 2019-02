Ilm ja loodus KEVADEST POLE HAISUGI? „Lähemal kahel nädalal tuleb nii lörtsi, lund kui ka tuisku.“ Kristjan Väli , täna, 20:35 Jaga:

KEVADE ESIMESED MÄRGID: Metsavana Arvo Saidla sõnul on üksikud lumikellukeste nupsud juba väljas, aga see on ka kõik. Kevademärke looduses rohkem pole. Tiina Kõrtsini

Päike piilub mõnelgi päeval vargsi aknast sisse ja termomeeter näitab vahetevahel aina kõrgemaid numbreid, ent asjatundjate sõnul on kevadet oodata veel vara. Ilm läheb õige pea talviseks tagasi. „On arvata, et Ida-Eestis püsib lumi maas tavalise ajani ehk märtsi viimase dekaadini,“ usub keskkonnafüüsik Marko Kaasik.