Erakond ei saa vargusekahtlusega abipolitseinikku valimisnimekirjast maha võtta 

Nädalapäevad tagasi pidas politsei varavastase süüteo toimepanemises kahtlustatavana kinni kolm Lääne-Virumaalt pärit abipolitseinikku, kellest üks on teenekas Rakvere abipolitseinik ja kaitseliitlane Aare Veedla (47), kes töötab Rakvere täiskasvanute gümnaasiumis kehalise kasvatuse ja poiste tööõpetuse õpetajana. Viru ringkonnaprokuratuurist öeldi, et kahtlustuse järgi varastasid 47aastane ja 29aastane mees mullu 26. detsembril 400 eurot maksva rajakaamera. Peale selle kahtlustatakse Veedlat arvutisüsteemile ebaseaduslikult juurdepääsu hankimises.

Märtsis toimuvatel riigikogu valimistel kandideerib Veedla Erakonna Eestimaa Rohelised nimekirjas Lääne-Virumaal.„Tegu on kahtlustusega ja kõiki asjaolusid ei ole veel avaldatud. Olles kaalunud Veedla antud selgitusi, ei kavatse erakond midagi ette võtta, et tema kandideerimist takistada,“ teatas Eestimaa Roheliste pressiteenistus Õhtulehele. „Me ei taha teda nimekirjast ära võtta, seda enam, et Eesti seadused seda ei võimalda,“ öeldi erakonnast ja lisati, et valimiste ajal ei saa kandidaate nimekirjast maha võtta. Milliseid selgitusi Veedla andis, seda erakonna pressiesindus ei täpsustanud.