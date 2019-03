„Palun võtke minust välja see asi, mille see vana mees minu sisse pani!“ 

Praeguse seisuga 11aastane tüdruk tõi lapse keisrilõike abil ilmale teisipäeval, 26. veebruaril. Lapse rasedus oli selleks hetkeks kestnud vaid 23 nädalat. Arstide sõnul imik tõenäoliselt ellu ei jää.

The Guardian kirjutab, et noor Lucia (tema pärisnimi pole avalikkusele teada) ei soovinud pedofiili last sünnitada, sama meelt oli ka tüdruku ema. Argentina naisõiguslased korraldasid tüdruku nimel meeleavaldusi, kuid riigiaparaat oli jäik: aborti teha ei tohi. Isegi kui rase laps üritas kahel korral endalt elu võtta ning perekond ta psühhiaatriahaiglasse pani. Seal anus ta, et asi, mille vanamees ta sisse pani, ometi välja võetaks.

Lucia vägistajaks oli tema kasuvanaisa. Paraku oli seksuaalvägivald selles peres tavaline. Lucia kaht vanemat õde ahistas nende kasuisa, mille järel võttis vanaema kõik kolm enda juurde, aimamata, et tema oma elukaaslane on noortele tüdrukutele samuti ohtlik. Tüdruku rasedus avastati jaanuaris.

Argentinas on abort keelatud, välja arvatud juhtudel, kui naise elu on ohus või kui rasedus on vägistamise tagajärg. On üsna ilmselge, et isegi niivõrd rangete reeglite järgi võinuks Lucia soovi ju täita.

Kuid seda ei juhtunud. Kohalikud poliitikud kartsid valimiste eel süvausklike valijate pahameelt ning võtsid ette venitamistaktika. Tüdruku elukoha, Tucumáni provintsi terviseminister Gustavo Vigliocco väitis, et tüdruk ei tahtnud aborti – see ei vasta tõele ning on ka kohtutoimikutes dokumenteeritud. Ühes raadiointervjuus läks Vigliocco veelgi kaugemale, väites: „Ma olen nii selle lapse kui tema emaga lähedane. Laps tahab oma rasedusega jätkata. Me kaalume võimalikke riske, aga ta on suure kondiga, kaalub üle 50 kilo.“

Kohalik valitsus korrutas Lucia juhtumiga seoses mantrat „Päästke mõlemad elud!“. Seda nõudsid nad haiglalt ka siis, kui kohus teisipäeval tüdruku saatuse terviseekspertide hinnata jättis. Arstid võtsid vastu otsuse rasedus keisrilõikega lõpetada. Doktor Cecilia Ousset, kes oma arstist abikaasaga toimingu läbi viis, kommenteerib: „Me päästsime 11aastase tüdruku elu, keda meie provintsi tervishoiusüsteem lihtsalt kuu aega piinas!“ Ta süüdistab Tucumáni kuberneri jubeda olukorra poliitilises ärakasutamises.

„Puhtalt valimiste tõttu takistasid ametnikud täiesti legaalset raseduse katkestamist ja sundisid seda väikest tüdrukut last ilmale tooma,“ on arst marus. „Mul jalad värisesid, kui teda nägin, nagu oleks omaenda nooremat tütart näinud! Sellel tüdrukukesel polnud isegi täit arusaama sellest, mis toimuma hakkab.“ Ta kinnitas, et ehkki ta ei usu, et sündinud imik elama jääb, on Luciaga vähemalt füüsilises mõttes kõik korras.