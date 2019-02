Eesti uudised AASTA ELUPÄÄSTJA: pitsameister tõi põlevast majast välja ema kahe lapsega Juhan Haravee , täna, 19:47 Jaga:

JANNO JA PÄÄSTETUD MAJA: Kui Janno Valdmann oleks oma auto mullu oktoobri viimasel päeval tavapärasesse kohta parkinud, poleks seda kollast maja maja võib-olla enam olemaski. Martin Ahven

Aasta elupäästja Janno ei arva, et oleks millegi erakordsega hakkama saanud: varem oli see tema töö, aga ta on ka nüüd valmis hädasolijaile appi tõttama. Kui üks endine päästja, kellel on süda õiges kohas, õnnetusehetkel lähedusse satub, võite saatust ette tänada!