Juhtkiri | Valimiskorraldus peab ajaga kaasas käima 

Kuid nii nagu tundub peaministrikandidaatide lõppdebatt kohatu olukorras, kus enamik on juba valinud, kerkib küsimus ka valimisreklaami lubamise ja keeluaja kohta. Valimispäeval reklaami enam teha ei tohi, kuid millega on selline keeld põhjendatud, kui tänu eelhääletusele on selleks ajaks enamik jällegi valinud.

Muutunud hääletamisharjumused on seaduse esialgse mõtte pea peale pööranud. Ajaga kaasas käimiseks ei jää üle muud, kui tagada kõigile hääletajaile võrdsed võimalused, kehtestades reklaamikeelu näiteks kogu hääletamise perioodiks.

Kuna eelhääletuse ajal on reklaam praegu lubatud, siis suurem osa valijaid hääletab hoopis suure reklaamisurve mõju all. Siit omakorda kerkib küsimus, kuivõrd erinevad on e-valijate ja paberhääletanute valimiseelistused? Milline erakond teeb eelvalimistel parima tulemuse: kes neist on suutnud reklaamid enda kasuks kõige paremini tööle panna ning kas seni e-valimisi tümitanud Keskerakond suudab meelemuutuse järel e-keskkonnast arvestatava häältesaagi korjata?