Seisukoht | E-hääl antud vandenõulaste kiuste 

Ei tule väga ette, et ükski poliitik väljendaks muret dokumentide digiallkirjastamise pärast. Ikka ainult see e-hääletamine kipub paarile erakonnale ette jääma. Ja siis hakkavad levima naeruväärsed vandenõuteooriad, millega peab igal aastal nagu Herakles hüdraga võitlusse asuma.

Aga ega vandenõuteoreetikutega polegi paraku võimalik faktide või teaduse keeles rääkida. Ega lamemaalane usu „alternatiivset tõde“ maakera kujust mingil teaduslikul baasil (mida ei ole), selleks on ikka veendumus, et kuskil ajab keegi kurja kera-agendat. Vaktsiinivastane jätab oma lapse haiguste meelevalda mitte seetõttu, et vaktsiinide ja autismi seos oleks teaduslikult tõestatud (ei ole), vaid ebaratsionaalsest hirmust ja valikulisest teadmatusest.