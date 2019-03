HELENI BEEBIBLOGI | Carmenil on endiselt gaasivalud, sest ta on oma lühikese elu jooksul saanud tohutult antibiootikume 

Esmaspäeval sõitsin Carmeniga mere äärde jalutama. Panin vankri kokku ning tegin suure jalutuskäigu. Olen seda teinud alates beebi sünnist. Tavaliselt ma jalutan temaga seni, kuni ta magab. Olgu see siis suur või väike jalutuskäik – emaks olemine on praegu mu töö ning aeg-ajalt heidan omaette nalja, et saan (ema)palka selle eest, et Carmen oleks hästi hoitud. See töö tähendab tihtipeale ka autoga sihitult ringi sõitmist ning oma elu korraldamist lapse järgi. Eriti, kui Carmen teeb midagi niivõrd ainulaadset nagu magamine. Unest ma teda üles ei aja ning kui automootor peab tema magamise tagamiseks taustal tiksuma, siis see ongi mu töö. Mul pole mitte kuhugi mujale kiiret, kui vaid lapse heaolu eest hoolitsema.