44aastane „CSI“ näitlejanna leiti oma kodust surnuna 

„Me kõik armastasime Lisat väga ja oleme tema kaotusest rusutud.“ Clemi sõnul suri Sheridan esmaspäeva hommikul oma New Orleansi kodus. „Ootame koroneridelt teadet surma põhjuse kohta. “

Kineast Michael Dunaway kirjutas Facebookis, et tundis Lisat tolle teismeeast saadik ning nad olid väga lähedased. „Ta kutsus mind suureks vennaks ning põhimõtteliselt ma olingi seda.“ Dunaway sõnul olid viimased paar aastat Lisa jaoks rasked olnud. „Püüan leida tröösti teadmisest, et su vaevad ja valu ja lein on viimaks seljataha jäänud.“