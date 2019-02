Elu Jaak Joala fänniklubi marus: „Balti jaam pole koht Jaak Joala kujule.“ Jaanus Kulli , täna, 00:01 Jaga:

KAS TULEB KUJU VÕI EI? „Kui sa hakkad ette kujutama Jaak Joalat Balti jaama ees pingil kössitamas, siis on ikka natuke naljakas. Veel hullem on mõelda, kui keegi natuke väsinud kodanik mõnel õhtul laulja õlale oma pea toetab,“ on Jaak Joala fänniklubi eelkõige vastu mõttele püstitada Joala kuju Balti jaama. Sputnik/ Scanpix

„Balti jaam ja selle ümbrus ei lähe kuidagi kokku Jaak Joala kuvandiga ning sellepärast ei peaks seal olema Joala kuju. Ei pingil istumas ega seismas,“ on Jaak Joala fänniklubi (JJFC) ühe aktiivsema eestvedaja Maarja Doyle'i vankumatu seisukoht. Tema sõnul ajas juba peaaegu aasta tagasi fänniklubi liikmetel harja punaseks linnavalitsuse teade Balti jaama kõrvale plaanitavast Jaak Joala kujust.