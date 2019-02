TRUMP USUB KIMI: Põhja-Korea juht ei teadnud vanglas hinge vaakuvast USA tudengist midagi! 

„[Kim] ütleb mulle, et ta ei teadnud sellest ja ma võtan teda sõnast,“ ütles Trump. Ta kinnitas, et mainis hr Warmbieri juhtumit Kimile ning too olevat vastanud, et ei olnud 17 kuu jooksul tudengiga toimuvast teadlik. Ta väljendas kahetsust. „Ma rääkisin temaga sellest ja ma ei usu, et ta oleks lubanud sel kõigel juhtuda,“ mõtiskles Trump. „Ega see poleks ju talle kasulik olnud, lubada sellisel asjal juhtuda. Eks vanglad on karmid, need on karmid kohad ja halvad asjad lihtsalt juhtuvad.“