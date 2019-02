Saint Laurent'i moešõul marssisid püünele haiglased kondikubud 

Eelmisel nädalal kurtis briti tippmodell Edie Campbell, et Milano moenädalal tembeldati teda paksuks. 28aastane Campbell, kelle vööümbermõõt on 62 sentimeetrit, osutus enda sõnul liiga jämedaks, et pääseda ühe moešõu (moemaja nime ta ei nimeta) defilee esimodelliks.

Aastaid on moetööstust süüdistatud ebatervislike iluideaalide edendamises, mis võivad põhjustada toitumishäireid. 2017 tõotas YSL, et piirab liiga kõhnade modellide kasutamist, ning kutsus ka teisi moemaju samamoodi tegutsema, märgib Daily Mail. Kuid äsjane Pariisi šõu tõestas, et midagi pole muutunud, nendib lehe kolumnist Sarah Vine.

Cindy Crawfordi tütar Kaia Gerber on nüüdisaja edukamaid modelle, kuid Daily Mail juhib tähelepanu tema ülemäärasele kõhnusele. VIDA PRESS

Tema sõnul on olukord isegi hullem kui enne. „Ma pole 90. aastate nn heroin chic'ist saadik näinud niivõrd suures koguses kandilisi põlvi, närbunud sääremarju, turritavaid rangluid ja aukuvajunud silmi. Mis veelgi hullem: need rõivad on disainitud tüdrukuid veelgi kõhnemaks tegema,“ kurdab Vine.