UHIUUS PODCAST | „Jutupaunik“ on võrratu maiuspala igale raamatulugejale 

Esimese saate külaline on Leo Ariva, kes mõtles välja ja tegi teoks veebiplatvormi „Raamatuvahetus“, mille kaudu on juba vahetatud üle 100 000 raamatu ja tempo aina kasvab. Leo Ariva räägib, mis on tema enda parim leid Raamatuvahetuses ja milliseid raamatuid tikutulega otsitakse.