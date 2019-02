Eliit end ajateenistusega ei vaeva | Kui paljud erakondade esikahekümnest on läbinud ajateenistuse? 

Edasine vastus ei pretendeeri absoluutsele tõele. 125-liimelisest nimekirja peaks kuuluma kümme meest, kes on kaitseväeteenistuse läbinud. Umbes sama paljudel meestel on kogemus kohustuslikust ajateenistusest nõukogude armees.

Rohelised: Meie erakonna kandidaatide nimekirjast andis oma teenistusest (mitte küll Eesti Kaitseväes) teada 8 inimest, kusjuures üks neist teenis lausa kolm aastat mereväe aatomi allveelaeval. Kuna meie erakonna kandidaatide nimekiri on sooliselt kõige tasakaalustatum ehk pea pooled (46%) on naised, siis on selge, et Roheliste nimekiri ei kubise ajateenistuse läbinutest. Esikahekümnes lugesime kokku 5 inimest, kes on pidanud ajateenistuse läbima.