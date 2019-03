Tähista armastuse tähtpäeva kelmikalt kauni kingitusega 

"Armastuse tähtpäev" on Kanada rahapaja vermitud 99,99 protsendilise hõbedasisaldusega hõbemünt, mis on kaunistatud Swarovski® kristalliga ja mis sümboliseerib armastust, kui kahte hinge ühendavat kuuluvustunnet.

Armastus on side, mis toidab, seob ankrusse ja toetab meid nii headel kui halbadel aegadel ja mündil sümboliseerib seda igavest, lõpmatust sümboliseeriv kimp, mis ühtlasi on ka lõpmatuse märk, sest armastus, teadupärast, on surematu.