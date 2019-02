Mart Soidro | Erilised valimised 

Pole paha, nagu Villu Reiljan ja Mati Alaver tavatsevad öelda.

Aga me vajame võrdlusmaterjali. 2015. aastal osales eelhääletusel 296 109 valijat. Hääletamas käis aga kokku 577 910 valijat, mis andis osalusprotsendiks 64,2. Arvestades sellega, et eelhääletusel osales 50 000 valijat rohkem, tekib õigustatud küsimus: kas seekord täidab oma kodanikukohust 600 000 valijat (68,1%)? Siinkohal peame arvestama, et nelja aastaga on meie valijaskond veidi vähenenud – siis oli valimisnimekirjades 899 793 hääleõiguslikku kodanikku, nüüd 1. veebruari seisuga 880 690.

Kõige kõrgem valimisaktiivsus oli 1995. aasta riigikogu valimistel, kui hääletamas käis 69,06% hääleõiguslikest kodanikest. Neli aastat hiljem oli see aegade madalaim – 57,43%. Arusaamatu, miks Savisaare prilliklaaside tagant põrnitsev pilk 20 aastat tagasi nii vähe kodanikke hääletuskastide juurde tõi.

Aga tuleme tagasi e-valimiste juurde. Kolmapäeval, kui oli viimane võimalus elektrooniliselt hääletada, oli huvitav jälgida, kuidas valijate sõrmed klaviatuuri taga sebisid. Vabariigi valimiskomisjon edastas oma kodulehel veerandtunnise intervalliga hääletajate värske arvu ja neid lisandus 15 minutiga keskeltläbi 800–900. Seega valija sekundis.

Raul Rebase arvates on e-hääletamine peamine valimisviis 2025. aastal, mina usun, et juba nelja aasta pärast. Alles see oli, kui kõik käisid oma tuludeklaratsioonidega maksuametis, nüüd teeb seda minu tutvusringkonnas vaid üks vanamoodne sõber. Muidugi on tuludeklaratsiooni täitmine ja e-hääletamine veidi erinevad toimingud – esimese puhul on ju lootust midagi tagasi saada! –, kuid ma ei imestaks, kui juba paarikümne aasta pärast võrreldakse valimisjaoskonnas käijat lõõtsamehega, kes millegipärast võtab viisi üles radiaatoriga.

Võitja selgub finišisirgel

Veel mõni kuu tagasi olin surmkindel, et nende valimiste võitja on pärast 16 aastast vaheaega Keskerakond. Nüüd ma enam selle peale mürki ei võtaks, elu on teadagi armas.