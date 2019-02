Ennustus: e-hääled mängivad valimisvõidu oravatele 

27. veebruaril lõppes riigikogu valimiste eelhääletamine, kus elektrooniliselt andis hääle 247 232 valijat. Mida sellest võib järeldada? Kas üldse midagi?

E-hääletajate osakaal on iga valimisega aga kasvanud. 2011. aastal oli neid 140 846, 2015. aastal 176 491 ja käesolevatel valimistel 247 232. Protsendiliselt saab öelda, et ligi kolmandik kõikidest valijatest on otsuse nüüdseks teinud.

Kui võtta aluseks kahe eelneva riigikogu valimiste hääletamisaktiivsus, võib ümardatult oletada, et valimas käib 64% kõikidest hääleõiguslikest. Selle alusel on e-hääletajad juba 44% ulatuses otsustanud järgmise riigikogu koosseisu. Keskmiselt on Reformierakond saanud viimastel riigikogu valimistel e-häältest 37% ja Keskerakond ligemale 9%. Kui samasugust mustrit rakendada käimasolevale valimisele, on Reformil e-häältest käes 16 ja Keskerakonnal 4 kohta.

Kuna väga paljud e-hääletasid, saab võtmeküsimuseks paberhääletajate hulk. Kui see säilitab varasemate valimiste proportsiooni, tuleb Keskerakonnal kõvasti pingutada, et Reformierakonnale järele jõuda.

Võttes eeluseks, et ka tänavu säilib varasem e- ja paberhääletajate proportsioon, ütleb Õhtulehe hüpoteetiline arvutus, et Reformierakond saab valimistel kokku 30 ja Keskerakond 22 kohta.