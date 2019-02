Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu sai uue juhi 

Varem on Telve töötanud muuseumi rändnäituse projektijuhina. Lisaks on ta üles ehitanud kvalitatiivseid uuringuid pakkuva Rakendusliku Antropoloogia Keskuse ning kaasa löönud mitmetes rahvusvahelistes teadusprojektides.

Telve juhtis muuseumis EV100 kingituseks loodud Eesti suurimat rändnäituse projekti „Masters of our own homes: Estonia at 100”. Näitus tutvustab Eesti aja- ja kultuurilugu ning see rändas eelmisel aastal nii Stanfordis kui ka Torontos ning Bostonis.