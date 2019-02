RAUDNE ORGANISM: 90aastane mees jõi jogurti asemel ära pool liitrit värvi 

Lapselaps Alex avastas vanaisa vea, kui too heleroheliste huultega majas ringi toimetas. Bobby, kes on suur jogurtisõber, oli purgiga eksinud, ning maiuse asemel hoopis seinavärvi mekkinud. Pere helistas kohe ka mürgistusteabekeskusesse, ent õnneks kohale tulnud meditsiinitöötajad mehel mürgitust ei tuvastanud. Bobby ise meenutab juhtumit huumoriga, ning tõdeb, et ei kahetse midagi.

Alex postitas pildi värvi söönud vanaisast sotsiaalmeediasse, kus see on kogunud ligi pool miljonit meeldimist, kuid ka vastakaid arvamusi. Bobby on ise samuti suur sotsiaalmeedia kasutaja, kellele meeldib inimesi naerutada. Mehe Instagrami enesekirjelduses seisab, et ta on 90 aastat noor ja Paul McCartney teisik. Hobidena on Bobby välja toonud Tom Bradyst rääkimise, särgita tantsimise ja segaduste korraldamise.