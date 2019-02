LÕPUTU KOHTUJAMA! Mallukas Maalehe nõudest: enne ma söön oma mütsi ära, kui sellise summa maksan! 

Oma blogis kirjutas Mallukas, et on ikka kohtus ja kogu protsess venib. „Mul on natsa aga tunne, et Ekspress Meedia on pehmelt öeldes ära pööranud ja ajavad oma kohtupaberites sellist käojaani, et isegi mu vanaisa rullib ennast hauas edasi-tagasi sellise valetamise peale,” kirjutab blogija, tuues välja mõned punktid, mille kohta Ekspress Meedia tema sõnul valetanud on.

Teise väitena toob ta välja, et Ekspress Meedia sõnul sai ettevõte rohkem kahju, kui nad järgneva 14 päevaga horoskoobimüügist teenisid. „See summa, mis nad ütlevad, et nad võiksid küsida, on reaalselt poole suurem, kui nad üldse teenisid selle horoka (horoskoobi – toim.) pealt.”

Ja kõige lõpuks väidab Ekspress Meedia Marianni sõnul, et tegelikult ei ole üldse teada, kes see Malluka blogi autor üldse on. „Lisaks eeltoodule ei ole hageja hinnangul antud juhul tegelikult isegi tõendamist leidnud, kes on tegelikult blogi „Mallukas” puhul blogipidajaks,” kirjutas Mallukas blogisse väite kohtudokumentidest.

Treimanni sõnul on kogu see kohtujama „lamp”, sest tal on olemas kirjavahetus Argo Virkebauga, kus mees ütleb talle, et nad ei taha raha ja neile sobib, kui saadetakse välja pressiteade, millega asi lõpetatakse.

„Mis mul ikka suhtuda. Nagu kohustusse, mida teha tuleb. Võita või kaotada võivad mõlemad pooled, ennustada ei oska midagi. Autoriõigusi ma ju tõesti rikkusin, aga seda summat, mida nad tahavad, ei saa nad elu sees. Enne ma söön oma mütsi ära, see on nii laest võetud,” kommenteeris Treimann Õhtulehe hetkeolukorda.„

Argoga ma enam suhelnud ei ole. Ta jättis väga ebaadekvaatse mulje, lubades mulle ühte ja samal ajal unustas juristidele meie vestluse edastada. Ehk siis mina elasin teadmisega, et asi on lahendatud, kuni sain nende juristidelt uusi ähvardusi,” võtab ta asja kokku.