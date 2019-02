Londoni jõugud kasutavad tolmuimejaid, et varastada parkimisautomaatidest sularaha  

Kensingtoni ja Chelsea linnaosa nõukogu liige Will Pascall tõdeb, et probleem on tõsine: „Meie tänavatel liiguvad jõugud, kes masinaid lõhkudes nendest sularaha välja imevad.“ Ta lisab, et selline trend on lubamatu ning üheks lahenduseks on sularahaarvelduselt üleminek digitaalsetele maksevõimalustele.