Kuidas leevendada raseerimisel tekkivaid sisselõikeid? 

Kõige tõenäolisemalt kipuvad sisselõiked tekkima just siis, kui on tulemas mõni oluline sündmus. Viimane asi, mida sellises olukorras soovida, on veritsev kael või nägu. Sisselõiked võivad olla üsna tüütud, kuna neid on raske varjata ja veritsus ei taha kiirelt peatuda. Oluline on teada, et sisselõikeid saab edukalt vähendada ning veritsust on võimalik kiirelt peatada.

Kuidas ennetada sisselõikeid?

Kõige lihtsam on sisselõikeid vältida! On arusaadav, et sisselõiked võivad sellegipoolest tekkida, kuid neid on võimalik edukalt vähendada. Kõige olulisem on raseerijat hooldada ning vahetada terasid õigeaegselt. Kui kasutuses on sahtli põhjast leitud vana, nüri ja kulunud raseerija, siis tuleks sellest koheselt loobuda.

Sisselõiked, sissekasvanud karvad, nahaärritus ning nahapunetus on tagajärjed, mis takistavad sujuvat raseerimist. Enamasti on eelmainitud sümptomid seotud raseerimisvahenditega.

Meestele, kes ei tihka raseerija terasid õigeaegselt vahetada, on soovitatav kasutusele võtta klassikaline raseerija, mille terad on tunduvalt odavamad. Nüri teraga raseerides on sisselõiked kergemini tulema, sest raseerijale rakendatakse suuremat jõudu.

Kuidas peatada sisselõigetest tekkivat veritsust?