VÕTA TURVATOOL KAASA: ühistranspordis on lapse turvalisus lapsevanema mure 

Kuigi katsed on näidanud, et täiskasvanud inimene ei suuda juba 24 kilomeetrise tunnikiiruse juures üle 8 kilost last kinni hoida, väidab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi liiklustalituse juhataja Sander Salmu, et see busside puhul ei kehti, sest bussi suurema massi pärast mõjuvad reisijatele väiksemad jõud.

Maaleht lükkas Salmu väite ümber ja palus TalTechi küberneetika instituudi füüsikul Arvo Merel teha kontrollarvutused. Näiteks kui 8 kilo kaaluv keha on 50 kilomeetrisel tunnikiirusel juhtunud avariis täiskasvanu sülest lendu tõusnud ja tabab mõnda takistust, on see kokkupõrke jõud võrreldav 150 kiloga ja kui bussi kiirus on avarii hetkel aga 90 km/h, läheb sülelaps kokkupõrke tagajärjel ema või isa haardest lendu juba niisuguse kiirendusega, et takistust tabades on keha raskus võrreldav 500 kilogrammiga.