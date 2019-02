Algasid Olavi Ruitlase menuromaanil põhineva tragikomöödia „Vee peal“ filmivõtted 

“Vee peal” on terava huumoriga vürtsitatud pilk varateismelise poisi ellu, taustaks kaheksakümnendate alguse Võru kurbnaljakas õhkkond, kus „lapsepõlve lõpu“ katsumuste eest pole põgeneda mujale kui Tamula järvele kala püüdma. See on koomilise ja seiklusliku pealispinna alla peidetud natuke julmavõitugi lugu, kus tulevad eredalt esile inimeste põhivajadused mõistmise, hoolivuse, inimlikkuse ja armastuse järele, vahendab Vaatafilmi levitusjuht Siim Rohtla saadetud pressiteates.

Kodumaiste klassikute “Georg” (2007), “Arabella, mereröövli tütar” (1982) ja “Ideaalmaastik” (1980) lavastajana tuntud Peeter Simm kinnitab, et kuigi tegemist on ühe poisi „meheks murdumise” looga selle kiires arengufaasis, ei vändata koguperefilmi. “Tegemist on loo autori tagasivaatega ühele märgilisele perioodile tema lapsepõlvest, mis räägib oma naivistlikus eheduses üksiti armsast ja karmist kadunud maailmast, mis sunnib peategelast Andrest tegelikkuse eest õngeridvaga järvele põgenema,” ütleb Simm ning lisab: “Nagu peategelane Andres ise ütleb: vee peale pageb ta selleks, et elu teda kätte ei saaks.”

Filmi režissöör Peeter Simm koos võttegrupiga Liisabet Valdoja

Režissöör Peeter Simm on oma näitleja-ansambliga ääretult rahul: „Teismeliste tegelaste rollidesse leidsime siirad, loomulikku empaatiat tekitavad lapsed, kes on pärast ettevalmistamist võimelised kiirelt ümber häälestuma ja improviseerima.” Filmi peaosalist, murdeeas Andrest kehastab oma isalt Andero Ermelilt näitlejageeni pärinud Rasmus Ermel.

Filmi peaosatäitja Rasmus Ermel Liisabet Valdoja

Andrese esimest armastust Mariat kehastab Aurora Künnapas, kelle ema on samuti Eesti publiku poolt armastatud näitleja – Piret Kalda.

Peeter Simm lisab, et täiskasvanud osatäitjateks valiti professionaalid, kes valdavad nii groteski kui täpsetele motivatsioonidele tuginevat realistlikku mängu. Andrese vanaisa rollis näeme Kalju Orrot, vanaemana Maria Klenskajat, Rootsi põgenenud emana Evelin Võigemasti ning endisest vangist naabrimehe Valterina Marko Matveret. Teistes osades mängivad veel Aarne Soro, Hilje Murel, Liisa Aibel, Indrek Taalmaa, Andres Lepik, Anne Reemann, Terje Pennie, Guido Kangur jt.