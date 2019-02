Jüri Homenja avastas karge hobi: igal talvel enne seda köhisin nii raskelt, ainult antibiootikumidega sain lahti sellest 

Muusika kõrval täidab artisti elu kirg talisupluse vastu. „Märtsis saab neli aastat. Igal talvel enne seda köhisin nii raskelt, ainult antibiootikumidega sain lahti sellest. Tiit Soku ema ümmargusel juubelil mängisin pilli ja temaga tantsides vaatasin, et ta on nii nooruslik ja särav. Põhjendas, et käib talvel suplemas," kirjeldab Homenja hobiga alustamist.