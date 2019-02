Gaga reageerib kõlakatele: „Jah, inimesed nägid armastust. 

Filmi „Täht on sündinud“ esipaar kandis kuldmehikeste tseremoonial oma dueti „Shallow“ ette nii lähestikku ja pitseeris etteastet niivõrd sügava silmavaatamisega, et sotsiaalmeedias vallandusid oletused Gaga ja Bradley salasuhte üle. Lauljatar oli äsja katkestanud kihluse talendiagent Christian Carinoga. Bradley kasvatab pisitütart koos modell Irina Shaykiga, kes tema ja Lady Gaga õrnusehetki Oscari-saalist pealt pidi vaatama.

Kui Lady Gaga kolmapäeval Jimmy Kimmeli jutusaates esines, võttis saatejuht kõmulise muusikanumbri jutuks. „Jah, inimesed nägid armastust, ja tead, mis? Seda me tahtsimegi näidata,“ ütles 32aastane lauljatar Kimmelile. Lady Gaga toonitas: „Täht on sündinud“ on armastusfilm ja „Shallow“ lembelaul. „Meie mõlema jaoks oli nii tähtis, et me kogu aeg seotud oleksime ... Armastuslaule lauldes tahadki seda inimestele tunda anda.“