SUUR ÜLEVAADE: parteilased spekuleerivad, kes jagavad riigipirukat uues valitsuses 

Kes moodustavad järgmise valitsuskoalitsiooni? Kui Õhtuleht küsis hiljuti erakondadelt ennustusi riigikogu valimistulemuste kohta, markeerisid sotsid, et kahene koalitsioon Reformierakonna ja Keskerakonna vahel oleks mõlemale poliitjõule ebameeldiv ja habras. „Reformierakonna konservatiivsemad poliitikud räägivad juba üsna otse, et tuleks teha Reformierakonna, Isamaa ja EKRE valitsus. See küll tähendab Kaja Kallase lõppu juhikohal, aga see tundub niikuinii paratamatu,“ arutlesid sotsid artiklis, mis ilmus teisipäeval Õhtulehe veebis.