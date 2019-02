EVELIN ILVES: mina valisin inimest, erakonda naist!

Evelin Ilves Kalev Lilleorg/Naisteleht

„Nii põhjalikult kui sel aastal, pole ma valimistega küll kunagi tegelenud. Suvest saadik on need teemad mu teadvust täitnud – siis mõtlesin veel kandideerimisele. Kui valimisprogrammid hakkasid tekkima, lugesin neid huviga,“ kirjutab Evelin Ilves, kelle kohta veel sel nädalal keerles kuulujutt europarlamenti kandideerimisest. Mis Evelinil Toidutare kolumnis teema kohta öelda on, loe edasi SIIT