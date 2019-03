ÕL VIDEO | Kolm venda ja trummar ehk Trio Comodo: „Loodame, et neil, kelle pulmas me laulmas käime, jäävad abielud püsima.“ 

Kui pisut meelevaldselt ainult perepildi järgi paralleele tõmmata, on Trio Comodo justkui kuuest õest koosneva ansambli Ilves Sistersi mehisem variant. Väikseks ühenduslüliks on ka see, et nii õed Ilvesed kui ka vennad Sooned on pärit muusikute perest ja saanud muusikalise hariduse. See, et vendade bändil on siiani imekombel õnnestunud suuremast tähelepanust kõrvale hoida, ei tähenda, et neid ei tuntaks. Lastena teati neid Oleviste kirikus muusikaõpetajast emaga koos esinedes kui Varje Soone pereansamblit. Hiljem tegid vennad ansambli nimega Sol.