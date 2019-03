PAHANE VALIJA: „Aitäh, Jüri Ratas! Aitäh, et minu pingutuse pealt nöörib sinu valitsus minult rohkem makse!“ 

„Ma pingutasin kahel kohal, et teenide üle keskmise ulatuvat palka, mille pealt maksin ausalt ka maksu. Nüüd karistab mind riik selle pingutuse ja pühendumise eest. Ometigi tean elust enesest näiteid, kuidas inimesed ei viitsi 600 euro eest tööle minna, sest saavad riigilt piisavalt toetusi, mistõttu tööl ei tasugi käia. Vahe polevat lihtsalt piisavalt suur, et pingutada. Aga mina pingutasin... Kas selleks, et neid loodreid toetada?! Mis kasu on maksusüsteemist, mis röövib keskmisest madalamat palka teeninud töölise tulu, töö ja vaeva, kui too on töökas ja rabab mitmel kohal?! Tahaksin, et Jüri Ratas räägiks sellest oma valimislubaduste all – miks karistab ta neid, kes pingutavad, et elus hakkama saada? Aitäh, Jüri Ratas! Aitäh, et minu pingutuse pealt nöörib sinu valitsus minult rohkem makse!“ pahandab Maret.