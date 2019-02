Riigikogulased patustasid kiiruseületamisega 

Tallinna volikogu esimees ja riigikokku kandideeriv keskerakondlane Mihhail Kõlvart ületas 19. veebruaril Pärnu maanteel piirkiirust rohkem kui 25 km/h. Ta lubas, et on tulevikus tähelepanelikum.

Sügisel tuvastas politsei, et Mihhail Korbi kasutuses olev auto ületas Tallinna–Paldiski maanteel lubatud sõidukiirust vähemalt 3 km/h. „Kiiruse ületamise ajal ei olnud ma roolis ega autos,“ väitis Korb hiljem.

Olga Ivanoval oli mullu esimene rikkumine mais Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna teel, kus tema juhitud auto ületas lubatud sõidukiirust vähemalt 4 km/h. Politsei määras talle 12eurose trahvi. Toona ütles Ivanova, et ta maksis trahvi ära, kahetseb kiiruseületamist ja on edaspidi liikluses tähelepanelikum. Teine rikkumine toimus juulis, kus Ivanova juhitud sõiduk ületas Tallinnas Sõpruse pst lubatud sõidukiirust vähemalt 7 km/h. Ivanova tunnistas, et sai enda hooletuse tõttu trahvi, mille ta tasus.