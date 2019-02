Kuidas Eestisse jõudsid esimesed Žigulid 

Juba saabumispäeval said endale autod Tartu rajooni veterinaararst Eldur K. ja sealse lihakombinaadi töötaja Rein M. Volga direktor ütles Rahva Häälele, et 1971. aastal peaks Eestisse jõudma 1000 Žigulid.

Minu mälu järgi maksid need esiti 5571 rubla, keskmise töölise 5–6 aasta palga. Liisingut tol ajal ei tuntud. Isegi kui raha piisavalt arvel oli, ei saanud auto ostmiseks poodi tormata. Neid jagati lubadega, mida mõni ettevõte-asutus ei pruukinud enda töötajatele saadagi.

Tegu oli tolle aja kohta särtsaka autoga ja vanemate masinatega harjunud juhid kurtsid, et kiirust ei tunnegi. Küllap see oli üheks põhjuseks, miks Žigulidega juhtus varsti üle poole kõigist Eesti teedel juhtunud õnnetustest. Kuid hea oli, et enamiku vigadest oskas omanik ise kõrvaldada.