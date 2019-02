Miks presidendi vastuvõtul eelmise aasta suurimat staari Nublut näha ei olnud? 

Selgeks teha, mis põhjustel Eesti muusikamaastiku ägedaim vend presidendi kätt suruma ei saabunud, on ülimalt keeruline. Esiteks on teada, et Nublu meediaga ise üldse ei räägi. Eriti pärast seda, kui Elu24 tema kiivalt varjatud identiteedi kogu ilmarahvale teadmiseks paiskas.

"Aitäh huvi tundmast, aga nii, nagu ka varasematel aastatel, ei tahaks ma kommenteerida seda, kas mõni inimene oli vastuvõtule kutsutud või ei. Usun, et inimlikult ka mõistate, et me ei taha ühtegi inimest panna olukorda, kus ta peab näiteks selgitama, mis põhjustel ta tulla ei saanud, kuigi oli kutsutud. Nii et sestap jätan sellele küsimusele konkreetse artisti kohta vastamata," vastas Õhtulehe päringule Nublu-küsimuses presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.