PEATAOLEK: vandaalid näppasid Dublini kirikusse maetud ristisõdalase pea 

Dublini ülemdiakon on äärmiselt õnnetu, et Püha Michan hauaröövlite ohvriks sattus ja räägib, et kahjuks ei piirdunud marodöörid ainult ühe muumia pea näppamisega. Vandaalide rünnakus said kahjustada mitme kadunukese maised jäänused. Ohvrite seas oli ka ühe 400 aastat tagasi siitilmast lahkunud nunna põrm. Lisaks võib lahtimurtud uksest tulev tuuletõmbus kahjustada teisigi muumiaid.

The Irish Times vahendab, et vandaalid murdsid lahti kiriku krüptidesse viiva raske ukse ning märatsesid ühes viiest krüptist, lõhkudes ühe seal olnud kirstu. Kirstu elanik ja muu selles olnud sisu loobiti hoolimatult põrandale ning tagatipuks võtsid pätid muumia pea kaasa.

Muidu turistide seas väga populaarne kirik sulges ajutiselt uksed. Väidetavalt mängis helilooja Georg Friedrich Händel Püha Michani kiriku orelil esimest korda oma kuulsat teost „Messias“. See, kuidas kiriku krüptidesse puhkama asetatud surnukehad nii hästi mumifitseerunud ja säilinud on, pole aga täpselt teada. Küll aga hävivad aja jooksul nende sargad. Kirik on otsustanud, et ei häiri seda loomulikku protsessi – kui ühel hetkel kirst ümbert ära vajub ja mumifitseerunud puhkaja paljastab, siis olgu nii. Hetkel on üleni nähtavad vaid neli muumiat, mõnel teisel paistab laguneva kirstu laudade vahelt näiteks jalg või käsi. Igal juhul paneb ülemdiakon varastele südamele, et nood lahkunu pea kirikusse tagasi tooksid.