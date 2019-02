KIIRELT ELATUD ELU: Justin Bieber saab 25, aga skandaale on juba nagu vanal rokkaril! 

Hiljutises Vogue'i intervjuus kinnitas homme 25. sünnipäeva tähistav Bieber, et möllumeheaastad on seljataga. Muusikast on tal mõõt täis. „Ainuüksi muusika peale mõtlemine tekitab minus stressi.“ Bieberist on saanud naisemees. Megastaar ja tema vastne kaasa, modell Hailey Baldwin (22) käivad kahekesi abielunõustaja juures, sest kooselu on üllatavalt keeruline. „Vajasin aega, et end analüüsida: kes ma olen, mida ma elult ja suhetelt tahan, kes ma tahan olla,“ seletas Bieber.