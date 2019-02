Valimispäevaks lubatakse lund ja lörtsi  

Laupäeva öö on sajuta ja üürikeseks rahulikuma läänekaare tuulega. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -2..-7, sisemaal -8..-13°C. Hommikuks tugevneb tuul, õhutemperatuur tõuseb ning Põhja-Eestisse võib jõuda ka lumepilvi. Kohati võib kerget lund sadada ning tuul on võrdlemisi tugev. Õhutemperatuur tõuseb +3°C-ni, Ida-Eestis õhtu poole 0°C ümbrusse.