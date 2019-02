Seisukoht | Kummituste kähmlused internetis 

Tegelikult ei saagi need konfliktid laheneda, sest osalised justkui polegi inimesed. Anonüümse nime taha peituv inimene ei tekita sinus empaatiat ja on kohati kui väljamõeldis. Kas me olemegi jõudnud ajastusse, kus ainus viis oma negatiivseid emotsioone välja elada on kehastuda kummituseks ning kolida internetti kähmlema?