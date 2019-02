Juhtkiri Juhtkiri | Rahvas räägib eelhääletusel võimsalt kaasa Ohtuleht.ee , täna, 17:24 Jaga:

Seekordsed riigikogu valimised on juba enne valimispäeva ühe rekordi teinud, kui keskpäevaks oli e-valimistel osalenud 235 tuhat inimest. Ja rekord on muljetavaldav, sest eelmistel riigikogu valimistel andis e-hääle 176 tuhat valijat. Seega on nüüdseks elektroonilisel teel oma hääle andnud tervelt veerand valijate üldarvust, mis vaid kinnitab Eesti kui e-riigi kuvandit. Samas on tee e-valimisteni läinud üle kivide ja kändude – ja seda mitte e-hääletuse tehnilise ettevalmistuse, vaid osa erakondade eelhäälestuse tõttu.