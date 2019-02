Puhu, tuul! Maaülikooli tudengid mässavad suruõhu jõul töötava autoga

„Kestvusvõistlusel sõitis see auto kümne liitri suruõhuga kuus kilomeetrit,“ jälgib Eesti maaülikooli hüdraulika õppejõud Marten Madissoo garaažis tiirutavat autot. Pärast väikest nikerdamist saavad Merle Tamme, Siim Nõmmiste, Arne Ingalt, Rasmus Laul ja Jaan Štubis suruõhuauto liikuma ka ilma juhita. Saab juhtida puldist, kui teele on maalitud jooned. Kui autol on kaamera peal, siis pole isegi pulti vaja. „Mitu aastat on tehtud ja alati peab midagi uut olema, nii panid tudengid sellele igasuguseid vidinaid juurde nagu näiteks põhjavalgustus ja mängukonsool,“ muigab Madissoo.

Euroopa parimad

Maaülikooli tudengid on Ungaris Egeri linnas korraldatavatel suruõhuautode võistlustel käinud juba mitu aastat. Auhindu on nopitud mitmeid, sest võistluskategooriaid on samuti mitu. Mullu oli võistlusel 48 autot kõikjalt Euroopast, maaülikool on viimastel kordadel lähetanud korraga mitu autot.

Võistlus algab ammu enne tegelikku võidusõitu mai esimestel päevadel Egeri linnapargis. Enne auto ehitamist tuleb koostada põhjalik dokumentatsioon, detailne projekt koos kõikide vajalike osade joonistega, see on turske sajaleheküljeline mapp. Projekt tuleb kindlaks tähtajaks saata Ungarisse ja see on juba osa võistlusest. Tulevase auto raam seisab töökoja nurgas. Tähtajad on karmid, sest kindlaks päevaks tuleb korraldajatele saata video töö edenemisest. „Praegu käime iga päev tegemas, ikka hilise õhtuni välja,“ ütleb Štubis. „Kevade poole, siis tuleb ilmselt isegi öö läbi ehitada.“

Rooli pääseb kergeim

Võidusõite on kolm: tavaline kiirendusvõistlus, ringrajasõit ning kestvussõit. Tudengid ise naeravad, et võistlusel pääsevad rooli ainult kõige kergemad tegelased, kuid katsetamise aegu saavad ikka kõik autot proovida.

„Ainult raamatutarkusega inseneriks ei saa, oma kätega peab ikka midagi tegema,“ ütleb Madissoo. „Vajalikud detailid tuleb valmistada ja kokku sobitada, kui vaja, siis ümber teha. Keerulisemate detailide tegemiseks tuleb teha tellimus ja suhelda firmadega. Pneumobiili ehitajad osalevad terves projektis päris algusest kuni lõpuni välja.“