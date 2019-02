Emma Thompson taandus ahistaja palkamise tõttu animafilmist 

John Lasseter AFP/Scanpix

Emma Thompson, kes pidi andma hääle Skydance Animationi uue filmi „Luck“ tegelasele, teatas seepeale, et paneb ameti maha. Näitlejanna kritiseeris oma avalikus kirjas stuudiot selle eest, et palgale oli võetud mees, keda mitmed naiskolleegid sündsusetus käitumises süüdistasid.

„Kui üks mees on naisi aastakümneid sündsusetult katsunud, miks peaks üks naine tahtma tema alluvuses töötada, kui ainus põhjus, miks ta naisi enam sündsusetult ei katsu, on tema lepingus olev klausel, mis nõuab professionaalset käitumist?“ nõudis Thompson Los Angeles Timesis avaldatud kirjas.

Nüüdsel ajal Disneyle kuuluva Pixari animatsioonijuht Lasseter tunnistas 2017. aastal firma töötajatele saadetud ringkirjas väärsamme, mida ta ei täpsustanud, ning soovimatuid kallistusi. Ta kahetses, et pole suutnud luua toetust ja koostööd loovat töökultuuri. „Olen viimasel ajal pidanud väga valulisi vestlusi. [...] Mulle on teatatud, et olen mõnes teist tekitanud vääritustunnet või ebamugavust.“

Üks endine Disney insaider rääkis Hollywood Reporterile, et Lasseteril on kombeks naisi oma haardes hoida. „Kallistad teda, ja siis ta sosistab tükk aega su kõrva. Ta muudkui kallistas ja kallistas, ja kõik vaatasid. Ta tungis su isiklikku ruumi.“

Käisid jutud, et näitlejanna Rashida Jones („Parks and Recreation“) ja stsenarist Will McCormack panid „Leluloo 4“ stsenaristide ameti maha just seetõttu, et Lasseter Jonesiga sündsusetult käitus. Seda kõlakat kirjutustandem siiski eitab, vahendas toona New York Times.