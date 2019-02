Elu Lea Dali Lion: „Viis ja pool aastat erakuelu on olnud kõige pöörasem ja põnevam aeg!“ Sirje Presnal , täna, 00:01 Jaga:

Lea Dali Lion Külli Rummel

Juba rohkem kui viis aastat ei ole Lea Dali Lioni väga näha olnud. Ta on andnud mõned kontserdid ning osalenud saates „Laula mu laulu“ ja see ongi nagu kõik. Lauljatar on veetnud selle aja iseenese seltsis – ennast sügavuti tundma õppides. Mõned tema eksperimendid iseendaga on olnud suisa hullumeelsed. Kuid kõik see on kõrgema eesmärgi huvides, naerab Lea.