Mida lubavad erakonnad valimisprogrammides noortele?  

Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) kvaliteediüksuse peaeksperdi Martin Aidniku sõnul leiab programmides kolm läbivat teemat. "Keskerakond, Reformierakond ja Vabaerakond lubavad noortele osalusvõimaluse tagamiseks tõsta huvihariduse ja huvitegevuse rahastust. Kõik kolm erakonda näevad, et huviharidus arendab loovust ja seda peetakse oluliseks isiksuse arengu seisukohast. Rahastuse tõstmist näha tulevikuinvesteeringuna," sõnab Aidnik.

Sotside, Eesti 200 ja EKRE programmides on kesksel kohal noorte tervis. "Noortele lubatakse luua võimalusi sportimiseks hoolimata vanemate sissetulekust või elukohast. Eesti 200 omakorda postuleerib arstiabi kvaliteedi tõstmist noorte tervise hoidmise lahendusena," kommenteerib ekspert.

Mehe arvates on noortele suunatud lubadustest kõige mitmekülgsemad Keskerakonna ja SDE omad. "Keskerakonnal on programmis kõige rohkem nootsootööd puudutavaid lahendusi nagu malevad, suvelaagrid, huviringid ja noortevolikogud. Sotside programmis on ainsana – seoses koolikorraldusega – väljatoodud kultuuriline identiteet," sõnas Aidnik.